مستقبل وطن بالإسكندرية: الرئيس السيسي نجح في تغيير مقدرات الدولة

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الاجتماع التنظيمي لكافة المستويات التنظيمية بالمحافظة والتي شملت أعضاء الأمانات النوعية بالمحافظة وأمناء الأقسام والأعضاء التنظيمين ورؤساء الوحدات الحزبية حيث حضر الاجتماع ما يزيد ١٥٠٠ من أعضاء الحزب.

وجه الحضور رسالة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والانتصار بقوة الشعب وقيادة الرئيس في معركتي البناء و البقاء مؤكدين أن الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة على المستوى الاقليمي و العالمي.

وأوضح النائب رزق راغب ضيف الله عضو مجلس النواب أمين محافظة الإسكندرية بحزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة بقيادة القوات المسلحة والشرطة وتكاتف الشعب المصري استطاعت استعادة الامن والاستقرار والنجاح في معركة البقاء والحفاظ علي الدولة المصرية ويخوضون معركة مستمرة هي البناء من إعادة البنية التحتية ومشروعات اقتصادية وخدمات صحية، مشيرا إلى أن الازمة الاقتصادية حقيقة لا ينكرها أحد وهي أزمة عالمية وليست مقتصرة علي الدولة المصرية القادرة علي تجاوزها بالعمل الجاد و الوعي ووحدة الشعب خلف قيادته الوطنية المخلصة.



وأشار الي ان الدولة المصرية حملت إرث من البنية التحتية المتهالكة والعشوائيات وغياب قدرات محطات الكهرباء وامدادات الغاز والبترول، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تغيير مقدرات الدولة وإعادة قدراتها سواء علي البنية التحتية أو بناء محطات الكهرباء والانتهاء من العشوائيات وتقديم حياة كريمة للمواطن المصري.