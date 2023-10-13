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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يعلن طرح وحدات سكنية بعدد من المدن الجديدة

وحدات سكنية بالمدن
وحدات سكنية بالمدن الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية بمشروعات (الإسكان المتميز ذى طابع ساحلي – سكن مصر – جنة ) بأنظمة سداد ميسرة بمدن (رشيد الجديدة  - المنصورة الجديدة – ناصر " غرب أسيوط" – غرب قنا – ملوي الجديدة) للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة اعتباراً من بعد غد الأحد.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم طرح 144 وحدة بمدينة رشيد الجديدة، و288 وحدة بمدينة المنصورة الجديدة، و 192 بمدينة ناصر " غرب أسيوط "،  و144 وحدة بمدينة غرب قنا، و 148 وحدة بمدينة ملوي الجديدة.

وأضاف أنه يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات بمقر جهاز المدينة المختص اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15/10/2023، لافتاً إلى أنه في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم. 

 

الإسكان المتميز

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن ذلك يأتي في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، على وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم جهاز المدينة المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

 

الأسكان غرب أسيوط غرب قنا ملوي الجديدة مدينة

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