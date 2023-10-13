مهدد بالغياب عن الملاعب.. هل ينتقل ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي؟

هل ينتقل ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي؟ أثار النجم الأرجنتيني ولاعب انتر ميامي، حالة من الجدل بعد معاناة فريقه الحالي بالدوري الأمريكي.

الحديث عن مستقبل ميسي وفتح ملف انتقاله إلى الدوري السعودي مجددا، جاء بعد خسارة إنتر ميامي الأخيرة أمام سينسيناتي بهدف دون رد في الدوري الأمريكي.

خسارة إنتر ميامي الأخيرة قضت على أمل الفريق في خوض نهائيات الدوري الأمريكي وجعلت نجمه الأرجنتيني مهددا بالغياب عن الملاعب.

كم سيغيب ميسي؟

إنتر ميامي يحتل الآن المركز 14 وقبل الأخير في القسم الشرقي برصيد 33 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المركز التاسع أقرب مراكز التأهل إلى النهائيات، ولا يبقى له سوى مباراتين.

وبعد أن يلعب ميامي مباراتيه ضد تشارلوت في 19 و22 أكتوبر، لن يلعب مجددا حتى بداية الموسم الأمريكي الجديد في أواخر فبراير المقبل، حيث سيبقى ميسي في منزله لمدة 4 أشهر بين نهايات أكتوبر وفبراير.

ماذا سيفعل ميسي؟

هناك من يبحث عن استغلال وضع ميسي الحالي وضمه في الميركاتو الشتوي المقبل في يناير 2024.

وحسب صحيفة "أس" الإسبانية، نقلا عن الصحفي رودي جاليتي، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم وصندوق الاستثمار ينظران في إمكانية ضم ميسي لتلك الفترة بين فتح القيد الشتوي وبداية الدوري الأمريكي، ولا يزال التقييم الداخلي جاريا.

يذكر أن الهلال السعودي قد سبق وحاول ضم ميسي في الصيف الماضي، إلا أن محاولاته فشلت باختيار اللاعب للعرض الأمريكي المقدم من إنتر ميامي في النهاية.

هل ينتقل ميسي إلى الدوري السعودي؟

في سياق متصل، نفى رافائيل كابريرا المسؤول الإعلامي لنادي إنتر ميامي الأمريكي، الشائعات التي خرجت مؤخرا تفيد بإمكانية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي.

وقال كابريرا في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "ما تردد خلال الساعات الماضية حول انتقال ميسي للدوري السعودي غير صحيح نهائيا، وهذه الأنباء مجرد شائعات".

وأضاف "لم يتواصل أحد مع مسؤولي النادي الأمريكي من أجل انتقال ميسي إلى الدوري السعودي".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم النادي الأمريكي أن ميسي سعيد في إنتر ميامي، ولا توجد نية لرحيله عن النادي، وسيستمر بشكل طبيعي.