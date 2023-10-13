نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي في ريف البحيرة

زار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، محافظة البحيرة لمتابعة مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بالمحافظة، يرافقه الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، وممثلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وإستشاري إدارة البرنامج وإستشاري دعم التنفيذ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، وتقديم الدعم للجهات التنفيذية للتغلب على كافة التحديات التي تواجه اعمال التنفيذ.



وخلال الزيارة، ألقت الدكتورة نهال بلبع، كلمة استهلتها بالترحيب بالحضور، وأشارت إلى مساحة محافظة البحيرة مقارنة بباقي محافظات الجمهورية مما يزيد من حجم التحديات التي تواجهها المحافظة في مختلف المجالات، كما أوضحت التغير الواضح والجلي في النهوض بكافة الخدمات المقدمة بالمحافظة مما أدى إلى رفع معدلات التقييم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالمحافظة.



وأكدت نائب محافظ البحيرة، في كلمتها أن زيادة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة تعتبر من أهم الخدمات التي تساهم في تحسين مستوي المعيشة والحفاظ علي البيئة وتقليل معدلات البطالة وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار في المحافظة، مقدمة الشكر على الدعم المقدم من الوزارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة وكل المشاركين في نجاح تنفيذ الأعمال، كما أشادت بدور وزارة الإسكان في استكمال خطة المشروعات في ظل التحديات المحلية والعالمية الحالية.



وفي كلمته خلال الزيارة، أشاد الدكتور سيد إسماعيل، بالدعم المقدم من المحافظة للانتهاء من تنفيذ الأعمال ببرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، مشيراً إلى أن النجاح المحقق في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بالبرنامج هو نتاج تنسيق كامل بين جميع الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، واستشاري إدارة البرنامج واستشاري دعم التنفيذ ومقاولي التنفيذ، كما شكر كافة المشاركين الذين ساهموا في نجاح الانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمحافظة وقبل التواريخ المقررة بنهاية العام الحالي.



كما أشاد الدكتور سيد إسماعيل، بآليات العمل ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية والذي يُعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في مصر ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ونموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتي تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادًا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة، وكذا أشاد بجودة تنفيذ الأعمال والاهتمام بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء مراحل التنفيذ، والمساهمة من خلال البرنامج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة ‏بالطاقة وتوفير بيئات مستدامة وصحية.



وأكد الدكتور سيد إسماعيل أن الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات يستلزم وضع الخطط والإستراتيجيات للتشغيل السليم لتلك المرافق التي تولت الدولة تنفيذها، مشيدا بدور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في متابعة ومراقبة أداء التشغيل لكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وموجهاً بضرورة متابعة تشغيل تلك المحطات بشكل دوري لضمان استدامة تقديم الخدمات والحفاظ علي أداء التشغيل لها.



وخلال الزيارة، تفقد الدكتور سيد إسماعيل والدكتورة نهال بلبع، محطة معالجة أم صابر بسعة ١٠٬٠٠٠ م٣/يوم قابلة للتوسع إلى ١٥,٠٠٠ م٣/یوم بمركز بدر، ومحطة معالجة البريجات بسعة ٧٥٠٠ م٣/يوم قابلة للتوسع إلى ١٠٬٠٠٠ م٣/يوم، وتمت الإشادة بجودة تنفيذ الأعمال والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في محطات المعالجة، كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل منظومة المراقبة والتحكم SCADA التي تم استخدامها في المحطات بغرض تسهيل أعمال التشغيل والمتابعة الدورية لكافة وحدات المحطة، وتفقد المباني المدنية والكهروميكانيكية ووحدات المعالجة الأولية والثنائية المتقدمة ووحدات تجفيف الحمأة.



وخلال الجولة التفقدية، اطلع الدكتور سيد إسماعيل، على مدى كفاءة العاملين بالمعامل وأحدث المهمات التي يتم استخدامها بغرض التحاليل اليومية والأسبوعية لعينات مياه الصرف الخام والصرف المعالج والتي تعتبر هي المؤثر الرئيسي على التشغيل اليومي للمحطات ومتابعة ومراقبة كفاءة عمليات المعالجة وتحقيق متطلبات القوانين والإجراءات المنظمة في ذات الشأن، مشيدا بالجهد الذي يتم تقديمه من خلال العاملين بالمعامل لإدارة الجودة والتي تعتبر المعيار الرئيسي في قياس نجاح تشغيل المحطات.



وفي نهاية الزيارة، أثني الدكتور سيد إسماعيل، على التعاون المستمر والمثمر بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ أعمال البرنامج، مبينا التنسيقات الجارية حالياً مع ممثلي البنك الدولي والبنك الأسيوي بغرض زيادة حجم الاستثمارات بمحافظة البحيرة وتنفيذ مجموعة من المشروعات التي تهدف إلى تحسين مستوي الخدمات والحفاظ على البيئة خلال الفترة القادمة، كما وجه بالعمل علي رفع كفاءة العاملين بالشركة وتقديم الدعيم الكامل لهم وذلك بمشاركتهم في برامج تحسين مستويات الأداء الفني والتعاقدي والقانوني والمؤسسي والمجتمعي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ووزارة الاتصالات.



وفي ذات السياق استعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، حجم المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة والتي شملت مد وتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحي في ١٦ منطقة ريفية بتنفيذ حوالي ٢٣,٠٠٠ وصلة منزلية لخدمة ما يقارب من ١٢٠ ألف مواطن بمركزي كوم حمادة وبدر، وذلك من خلال تنفيذ عدد ٢ محطة معالجة مياه صرف صحي بطاقة إجمالية ١٧,٥٠٠ م3/يوم وكذلك حوالي ١٤٠ كم شبكات انحدار، و٣٢ كم خطوط طرد و ١٤ محطة رفع، مشيراً إلى أن التنسيق اليومي بين الشركة والوزارة والمحافظة هو اهم مقومات نجاح تنفيذ تلك المشروعات رغم التحديات المحلية والعالمية.





برنامج خدمات الصرف الصحي

جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي بـ 6 محافظات تشمل «الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط»، يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة.



