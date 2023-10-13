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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مصنع مبيدات ومنظفات صناعية بدون ترخيص بالقاهرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع المبيدات الزراعية والمنظفات الصناعية كائن بدائرة قسم شرطة بدر لإدارته المصنع بدون ترخيص.

 

وتبين من الفحص حيازته كمية كبيرة من المبيدات والمنظفات الصناعية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على (950 كيلو جرام كلوريد كالسيوم لتصنيع الصابون- 820 كيلو جرام نترات "كالسيوم، سماد يوريا، سلفونيك" - 1000 لتر حامض فسفوريك لتصنيع الكلور - 1200 لتر كحول - 1200 لتر منظفات - 300 جركن فارغ).

 

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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