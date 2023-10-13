فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

فتح موقع جنوب إفريقي، اليوم الجمعة، النار على بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد اعتذاره عن انضمامه لمنتخب جنوب إفريقيا.

ووفقًا لموقع IOL الجنوب إفريقي فإن بيرسي تاو، لاعب الأهلي فقد احترامه لقميص منتخب جنوب أفريقيا

وأضاف: “هوجو بروس يجب أن يخرج لإعلان رفض ضم أي لاعب يتقاعس عن الانضمام إلي منتخب بلاده”.

وأشار إلى أن موقف لاعب الأهلي مع البافانا تكرر كثيرًا ورابطة أندية الدوري لدينا لا تضع اعتبارا للاتحاد الجنوب إفريقي.

وواصل: "بروس شعر بالألم عندما فوجئ بخوض اللاعب مباراة الأهلي الماضية أمام الإسماعيلي.

موقع جنوب إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

واختتم : “لا نريد بيرسي تاو، لاعب الأهلي في منتخب جنوب افريقيا مستقبلا”.