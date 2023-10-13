لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: مصر تسخر إمكاناتها لدعم السلام في فلسطين| فيديو

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن من أهم الرسائل التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال حفل التخرج بالأكاديمية العسكرية، هي أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية، وقدمت جهودا كبيرة لدعم القضية.

وأضاف اللواء أحمد العوضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، أن القضية الفلسطينية تشهد اليوم منعطفا خطيرا، من خلال الاجتياح الذي تقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزة، وتدمير البنية التحتية على مدار 7 أيام .

وأكد العوضي، أن سياسة مصر، هي أنها لا تعتدي على أحد من جيرانها، وقدمت على مدار السنوات الماضية كافة الدعم، وتسخر جميع قدراتها في سبيل وقف إطلاق النار على غزة.