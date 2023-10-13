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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر الأفريقي يؤجل مباراة النادي الأهلي في الدوري.. تفاصيل

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني فى إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي يوم 20 اكتوبر الجاري. 

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف طارق قنديل ليكون رئيسًا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تنزانيا، خلال مواجهة سيمبا التنزاني.

وحدد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر يوم 18 أكتوبر الجاري موعدا لسفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا، أي قبل المباراة بـ48 ساعة فقط.

 ومن المقرر أن تسافر بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من أجل مواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني في افتتاحية مباريات الفريقين ضمن منافسات دوري السوبر الإفريقي الي تنزانيا على متن طائرة خاصة.

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تأجيل مباراة الأهلي في الدوري

من المقرر ان تعود منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم 20 اكتوبر الجاري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي وخوض منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراتي زامبيا والجزائر فى معسكر شهر اكتوبر الجاري بالإمارات. 

وقررت ادارة المسابقات برئاسة المهندس عامر حسين تأجيل مباراة الأهلي ونظيره الجونة التي كان محددا اقامتها يوم 22 اكتوبر الجاري.

يأتي تأجيل مباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الجولة الرابعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز نظرا لقرار سابق تم اتخاذه من جانب ادارة المسابقات برئاسة المهندس عامر حسين بعدم خوض اي فريق يشارك فى بطولات افريقيا خلال منافسات البطولات المحلية . 

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قائمة الأهلي في الدوري الأفريقي

قرر السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي ضم 30 لاعبًا في قائمة الفريق لبطولة الدوري الأفريقي، وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمود متولي، ومعتز محمد، وخالد عبدالفتاح، وكريم فؤاد، وأكرم توفيق، ومحمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، وأليو ديانج، ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد، وعمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، وأحمد عبدالقادر، وطاهر محمد طاهر، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومحمد الضاوي كريستو، وأنتوني موديست، وصلاح محسن، ومحمود كهربا.

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