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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

حلقة النار تظهر في السماء .. تعرف على أماكن مشاهدة كسوف الشمس

كسوف الشمس
كسوف الشمس

ينتظر العالم حدثًا عالميًا يخص كسوف الشمس، حيث نشهد خلال الأيام القليلة القادمة كسوفًا حلقيًا للشمس، و«كسوف الشمس» حدث سماوي مذهل نرى خلاله الشمس محجوبة بواسطة القمر ما يلقي بظلاله على الأرض، وتحدث هذه الظاهرة عندما تصطف الشمس والقمر والأرض، وعندما يأتي القمر بين الأرض والشمس خلال مرحلة القمر الجديد، فإنه يحجب الضوء ويشكل ظلاً عبر الكرة الأرضية.

كسوف الشمس

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، انه سوف يحدث كسوف حلقي للشمس غدا السبت الموافق 14 أكتوبر، وأن الكسوف الحلقي يحدث عندما يكون القمر بعيدا عن الأرض بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم (كسوف حلقي).

الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية

أوضح تادرس، أن مسار الكسوف الحلقي للشمس يبدأ من المحيط الهادئ قبالة ساحل جنوب كندا ويتحرك عبر جنوب غرب الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وكولومبيا والبرازيل، وسيكون كسوفا جزئيا مرئيا في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية والجزء الغربي من قارة أفريقيا.

موقف مصر من كسوف الشمس 

واشار رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن كسوف الشمس الحلقي لن يشاهد في مصر، و حذر من محاولة رصد كسوف الشمس أو اي من الظواهر الفلكية النهارية المتعلقة بالشمس، وننوه انه لايمكن رصد أي كسوفا للشمس سواء جزئيا أو حلقيا أو كليا إلا من خلال فلتر شمسي لحماية العين، أن من يحاول رصد الكسوف بدون اي فلتر شمسي لحماية العين قد تحدث له أضرار جسيمة في عينية.

كسوف الشمس الحلقي

كسوف الشمس الحلقي هو عبارة عن نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر فى المنتصف أى في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون فى طور المحاق مطلع الشهر القمرى بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا فى مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنر قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضئ.

كسوف الشمس كسوف حلقي للشمس الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية الكسوف الحلقي للشمس كسوف الشمس لن يشاهد في مصر كسوف الشمس الحلقي لن يشاهد في مصر

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