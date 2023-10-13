الصليب الأحمر: هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل ليس مبررا لتدمير غزة

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، بأن هجوم حركة حماس غير المسبوق على الاحتلال الإسرائيلي لا يبرر تدمير قطاع غزة.

وقالت لجنة الصليب الأحمر في بيان له، إن لا شيء يمكن أن يبرر الهجمات المروعة التي تعرضت لها إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت لجنة الصليب الأحمر، إلى أن هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس على مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي، لا شىء ابدا تدمير قطاع غزة بلا حدود.

وعلى جانب آخر، قالت وكالة جوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن قطاع غزة ستتحول بسرعة إلى حفرة من الجحيم وهي على وشك الانهيار.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأونروا، إنها ستنقل مركز عملياتها وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، وذلك بعد التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء القطاع ومغادرة السكان.

وأضافت الأونروا في بيان لها نشرته عبر صفحتها على منصة إكس، أنها تحث الاحتلال الإسرائيلي على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الوكالة.