فلسطين.. رئيس الوزراء: غزة تتعرض لإبادة جماعية وشعبنا لا يقبل بالتهجير

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن المستشفيات في غزة تحولت إلى مقابر؛ بسبب الحصار الإسرائيلي، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه.

وبين رئيس الوزراء الفلسطيني، في تصريحات له، أن إسرائيل تفرض حصارا شاملا على غزة، وترتكب جرائم حرب، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال قصفت جنوب قطاع غزة؛ بعد دعوتها لتهجير السكان إليها.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال قطعت المياه عن غزة، بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، حيث تحاول دولة الاحتلال توزيع سكان قطاع غزة على دول العالم، وهو أمر مرفوض.

ونوه بأن إسرائيل وزعت السلاح على المستوطنين؛ لقتل الفلسطينيين العزل، مؤكدا أن الفلسطينيين يتحملون المذابح، ولا يقبلون بالتهجير.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، إسرائيل، إلى وقف جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرا إلى ان إسرائيل تمنع دخول أي مساعدات إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: شعبنا يواجه آلة قتل استعمارية وضحية ازدواجية المعايير الدولية.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: نحتاج إلى حل سياسي يترتب عليه إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية و مطلوب من المجتمع الدولي إنهاء الصراع عبر حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأتم رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة اليوم تتعرض لإبادة جماعية ومنطقة منكوبة