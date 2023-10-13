قوات الاحتلال تعثر على 30 جنديا إسرائيليا مقتولين في بلدة بئيري قرب غزة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 العثور على عشرات الجثث في مستوطنة قرب قطاع غزة.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم العثور على 30 جثة لجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بنيري قرب قطاع غزة، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؛ بعدما أطلقت حركة حماس عملية طوفان الأقصى، يوم السبت 7 أكتوبر 2023.

وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطينيا بينهم 583 طفلا، إلى جانب اتخاذ إجراءات ،تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود؛ ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.