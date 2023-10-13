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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة تشارك في فعاليات حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطيني

هند عبد الحليم نائب
هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي بالتعاون مع "حياة كريمة" تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق عقب صلاة الجمعة اليوم وذلك لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم.

يأتي ذلك في اطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوجيه قوافل إغاثة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية لدعم الشعب الفلسطيني.

وشهد فعاليات الحملة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ حيث تم استقبال المواطنين الراغبين في التبرع بالدم من خلال نقطتين للتبرع بحي العجوزة وسط تجهيزات كبيرة لتسهيل عملية التبرع.

كما تابع نواب محافظ الجيزة تواجد  الفرق الطبية والمتطوعين لتقى التبرعات بالدم من المواطنين الراغبين بالمشاركة حيث يتم تسجيل المتبرعين بمنظومة خدمات نقل الدم القومية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتبرعين قبل التبرع و ذلك يأتي في اطار جهود الدولة نحو توفير المساعدات اللازمة ورفع المعاناة عن كاهل الاشقاء الفلسطينين.

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