جمعية الفيلم تعرض الدم المقدس بالروسي .. غدا

في إطار نشاط العروض السنيمائية لجمعية الفيلم بالبيت الروسي بالقاهرة يعرض في السادسة والنصف مساء غد السبت 14 إكتوبر بقاعة الندوات الفيلم المكسيكي الإيطالي "الدم المقدس " انتاج 1989 ترشيح وتقديم دكتور جلال سعيد عضو مجلس إدارة جمعية الفيلم.



يتناول الفيلم قصة هروب فنان سيرك سابق من مستشفي للأمراض العقلية لينضم مجدداً الي والدته التي لا ذراعين لها - زعيمة طائفة دينية غريبة – ويضطر إلي إرتكاب جرائم قتل وحشية بإسمها عندما يصبح "ذراعيها ".

ومن جانبه صرح مراد جاتين مدير المراكز الثقافيه الروسية في مصر أن التعاون بين البيت الروسي وجمعية الفيلم يستمر للموسم الثاني علي التوالي وهو الامر الذي يسعدنا لكونه تعاوناً مع إحدي الكيانات السنيمائية المصرية البارزه كما عبر الفنان المصور السنيمائي محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم عن امتنانه لهذا الدعم المعنوي من المركز الروسي لجمعية الفيلم متطلعا الي مواصله هذا التعاون المثمر.