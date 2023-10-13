عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استقبال فيلم حسن المصري فى صالات العرض ببيروت

الفنان أحمد حاتم
الفنان أحمد حاتم من العرض الخاص لفيلم حسن المصري

انطلق العرض الخاص لفيلم "حسن المصري" فى صالات العرض  ببيروت ،حيث حرص المخرج سمير حبشي ودياموند بو عبود وجينفر عازار وجاد أبو علي، على الحضور.

فيلم حسن المصري:
وقصة فيلم حسن المصري، وبطولة أحمد حاتم الذى يعمل مسئول حراسات خاصة ويسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

 

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

وأطلقت شركة "أفلام مصر العالمية" أغنية "ولا بختار" للمطرب علي لوكا، كأغنية رسمية للفيلم.


وحقق فيلم حسن المصري ، في أول ايام عرضه في السينمات المصرية، إيرادات بلغت نحو  364,603 جنيه .

واستقبلت أيضا دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية فيلم حسن المصري فى الأيام الماضية. 

 

وعن الأعمال المنتظرة الفترة القادمة ، قال أحمد حاتم فى تصريحات ل"صدي البلد "أنه ينتظر عرض فيلم الملحد وهو من الأعمال الذى أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بسبب اسمه وتداولت بعض الأحاديث أن سيتم تغير الأسم لكن هذا ليس حقيقي ، وأيضًا يجهز لمسلسل مكون من 10 حلقات فقط.

أحمدحاتم حسن المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

الأسعار بكرة هتتغير.. وزير التموين: تخفيضات كبيرة على 10 سلع في الأسواق

موضوعات متعلقة

يارب احميهم واحفظهم .. هنا الزاهد تدعم القضية الفلسطينية

جمعة النصر المبين.. إلهام شاهين تدعم الشعب الفلسطيني بهذا المنشور

بمشاركة أصحاب الهمم.. محمد ثروت يروج لمسرحيته "فرحات والعائلة"

بعد انفصالهما.. أبرز صور رنا رئيس مع خطيبها السابق

ممثلة وزميلة ياسمين عز.. معلومات جديدة عن نانسي نور زوجة تامر عاشور

سهير جودة تهنئ نانسي نور بمناسبة حفل زفافها على تامر عاشور

بعد تفاقم الأزمة بين لقاء سويدان وميدو عادل .. نزاعات الوسط الفني عرض مستمر

الصور الأولى لحفل زفاف تامر عاشور والإعلامية نانسي نور

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: عمليات الإخلاء القسري «عقوبة إعدام» لمرضى غزة

جمع 14 ألف توكيلا فقط| أحمد طنطاوي يعلن انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية

لحظة إصابة صحفية بجنوب لبنان في العدوان الإسرائيلي | شاهد

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

دعاء يوم الجمعة للزوج .. احرصي على هذه الكلمات في يوم الاستجابة

مصطفى بكري يكشف 3 سيناريوهات خطيرة من الاحتلال ضد فلسطين| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب الجنين بالتشوهات.. تحذير للحامل من شرب الشاي

عناصر غذائية تحميك من مرض القلب ومشاكل الكوليسترول بالدم.. احرص على تناولها

أفضل 5 زيوت تقليدية للعناية بالشعر المجعد

مشروبات لعلاج قرحة المعدة

فيديو

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.. بوتين يحذر والأردن ترفض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ