استقبال فيلم حسن المصري فى صالات العرض ببيروت

انطلق العرض الخاص لفيلم "حسن المصري" فى صالات العرض ببيروت ،حيث حرص المخرج سمير حبشي ودياموند بو عبود وجينفر عازار وجاد أبو علي، على الحضور.

فيلم حسن المصري:

وقصة فيلم حسن المصري، وبطولة أحمد حاتم الذى يعمل مسئول حراسات خاصة ويسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

وأطلقت شركة "أفلام مصر العالمية" أغنية "ولا بختار" للمطرب علي لوكا، كأغنية رسمية للفيلم.



وحقق فيلم حسن المصري ، في أول ايام عرضه في السينمات المصرية، إيرادات بلغت نحو 364,603 جنيه .

واستقبلت أيضا دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية فيلم حسن المصري فى الأيام الماضية.

وعن الأعمال المنتظرة الفترة القادمة ، قال أحمد حاتم فى تصريحات ل"صدي البلد "أنه ينتظر عرض فيلم الملحد وهو من الأعمال الذى أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بسبب اسمه وتداولت بعض الأحاديث أن سيتم تغير الأسم لكن هذا ليس حقيقي ، وأيضًا يجهز لمسلسل مكون من 10 حلقات فقط.