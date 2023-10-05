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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح حسن المصري في السينمات السعودية.. اليوم

احمد حاتم
احمد حاتم

تستعد دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية لاستقبال فيلم حسن المصري اليوم ، وذلك بعد طرحه في السينمات المصرية ليلة أمس . 
 

الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسئول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.
 

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ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض

ومن ناحية اخري ينتظر أحمد حاتم عرض فيلمه الجديد الملحد ، يشارك في بطولة فيلم الملحد كل من الفنان محمود حميدة، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، صابرين وغيرهم من الفنانين.

 

حسن المصري الوصيف في شباك التذاكر 

 

تمكن فيلم حسن المصري من بطولة أحمد حاتم من احتلال المركز الثاني في شباك التذاكر المصري ، ليلة أمس . 

وحقق فيلم حسن المصري ، في أول ايام عرضه في السينمات ، ليلة أمس ، إيرادات بلغت 364,603 جنيه. 

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