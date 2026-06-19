رئيس مستوطنة إسرائيلية يعلق على وقف إطلاق النار: يجب أن تحترق الأراضي اللبنانية

رد إيتان دافيدي، رئيس مستوطنة مارغاليوت، على إعلان وقف إطلاق النار في القتال ضد حزب الله، في ضوء مقتل أربعة جنود إسرائيليين، وكتب على منصة إكس: "على دولة إسرائيل أن تهزّ أرض لبنان بأكملها".

ودعا دافيدي الحكومة الإسرائيلية إلى "العمل بقوة غير متناسبة ضد جميع العناصر في لبنان وحزب الله، لا يمكن السكوت عن إلحاق الأذى بالجنود الإسرائيليين، أي أذى يلحق بهم ، يجب أن تحترق أرض لبنان، هذه هي المعادلة!".

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن الجيش الإسرائيلي نفّذ أكثر من 16 غارة جوية منذ إعلان وقف إطلاق النار الساعة الرابعة مساءً.

وشهد لبنان يوماً دموياً جديداً؛ مع تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط 47 قتيلاً ونحو 100 جريح، وفق حصيلة رسمية أولية أعلنتها الجهات الصحية اللبنانية.

وتعد هذه الهجمات من بين الأعنف التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على الوضعين الأمني والإنساني.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، استهدفت الغارات عدداً من البلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب، إضافة إلى مناطق في البقاع الشرقي والغربي، حيث تعرضت مبانٍ سكنية ومرافق مدنية لأضرار متفاوتة.