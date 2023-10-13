المفتى : يجوز التعجيل بإخراج زكاة المال نظرا للظروف الاقتصادية .. فيديو

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عددا من الأحكام في الشريعة الإسلامية الخاصة بالموضوعات المختلفة.

وأوضح شوقي علام خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدى رزق، أن حكم إخراج الزكاة قبل موعدها فإنه يجوز تعجيل زكاة المال ولو لمدة عام أو عامين مقبليْن.

الظروف الاقتصادية

وأضاف شوقي علام: الفتوى مستقرة في الدار على ذلك بسبب هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية.

وعن أفضل صيغة للدعاء،خاصة في هذه العسرة الاقتصادية قال المفتى:الدعاء أفضله بالمأثور أو ما جاء بالقرآن والسنة، ولكن إذا تعذر ذلك فيمكن للمرء الدعاء بما شاء أو بما يحفظ ما لم يكن في دعائه مخالفة شرعية.