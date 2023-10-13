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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقرر الشباب بالحوار الوطني يشارك فى حملة التبرع بالدم دعماً للشعب الفلسطيني

صدى البلد

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، فى حملة التبرع بالدم دعماً للشعب الفلسطيني الشقيق.

 

أوضح فتحي، خلال تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية قيادة وشعبا سيظلوا داعمين لأشقائنا فى فلسطين بكامل إمكانياتنا، وأن مصر لن تتخلى عن تقديم كافة مساعيها سواء المتعلقة بتوفير المساعدات والامدادات للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، أو عن طريق مساندة الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني فى جميع المحافل الدولية حتي ينال حقوقه المشروعة. 

 

ودعا وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جميع المصريين للمشاركة في حملات التبرع بالدم، والتأكيد على مواصلة الجهود لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

 

 وأكد النائب أحمد فتحي، أن وقوف الدولة المصرية مع اخواتنا في فلسطين هو موقف ثابت ودائم على المستوى العربي والقومي، ومصر دائما ستظل هي المدافع الأول عن جميع الدول العربية.

فلسطين مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب الدولة الفلسطينية

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