أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. وداع شعبي لـ القمص سمعان إبراهيم

أخبار مصر.. ودّع دير سمعان الخراز بالمقطم، مؤسسة القمص سمعان إبراهيم، الذي وافته المنية أمس الأول، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أسابيع نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

5 أساقفة يشاركون في صلاة تجنيز القمص سمعان إبراهيم بالمقطم | صور

أقيمت بعد ظهر اليوم صلوات تجنيز الأب القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الخراز بالمقطم.

وكلف قداسة البابا تواضروس الثاني نيافة الأنبا يؤأنس أسقف أسيوط، والأب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، بالمشاركة في الصلاة وتقديم العزاء، كما شارك في صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة،

"العمل العربية" تتضامن مع شعب فلسطين وتشجب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

أكد مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام أعمال دورته الـ 99 بالعاصمة القطرية الدوحة، دعمه الكامل لعمال وشعب فلسطين الذين يخوضون منذ أكثر من 75 عاماً معركة وجود وهوية لنيل الحرية والكرامة واستردادِ حقوقهم الإنسانية المشروعة.

الزراعة: صرف 220 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على اعتماد مبلغ 219 مليونا و600 ألف جنيه لـ 305 مستفيدين من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رؤوس ماشية (4,880) رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

سفير كوريا الجنوبية: نلتزم بتعميق الشراكات مع مصر في قطاع الرعاية الصحية

عقد مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في مصر ووزارة الصحة والسكان (MOHP) ندوتهما السنوية لتبادل المعرفة بعنوان "معًا من أجل صحة أفضل" .

حصاد وزارة الزراعة خلال أسبوع .. انفوجراف وفيديو

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٦٤ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٦ وحتى ١٢ اكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

الحملة الرسمية للسيسي تشارك في التبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني الشقيق| صور

قالت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن رئيسها وأعضاءها، شاركوا في حملات التبرع بالدم للشعب الفلسطيني، في مركز الدم الإقليمي بالعجوزة، اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023؛ تضامناً مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للحملة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حملة السيسي لوفد الكيانات الشبابية: دوركم مهم في توعية المواطنين وتحقيق الإنجازات

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، في مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة؛ لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانا بدور الشباب وقدراتهم.

الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 6 أكتوبر إلى 12 أكتوبر ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

في ضيافة حملة السيسي| خبير اقتصادي: نجهّز برنامجا يركز على التوازن الكلي

في إطار قيام الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بلقاء عدد من الجهات والمؤسسات والشخصيات العامة التي تعبر عن مكونات المجتمع المصري، استقبلت الحملة الرسمية بمقرها الرسمي في محافظة القاهرة القاهرة، الدكتور أحمد جلال الخبير الاقتصادي والمقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بعد التوجيهات الرئاسية بمد عملها| 100 يوم صحة تقدم 39 مليون خدمة للمواطنين

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 39 مليون و167 ألفا و482 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 12 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يشاركان في حملة التبرع بالدم دعمًا للفلسطينيين| فيديو وصور

أطلقت مؤسسة أبو العينين الخيرية، مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، حملة موسعة للتبرع بالدم بمحافظة الجيزة؛ لدعوة المواطنين للتبرع بالدم، لدعم أشقائنا الفلسطينيين، جراء الحملة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.