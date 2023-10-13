الحملة الرسمية للسيسي تشارك في التبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني الشقيق| صور

قالت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن رئيسها وأعضاءها، شاركوا في حملات التبرع بالدم للشعب الفلسطيني، في مركز الدم الإقليمي بالعجوزة، اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023؛ تضامناً مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للحملة.

ومن جهته، قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بحسب الصفحة الرسمية للحملة على “فيس بوك”،: “تشرفت وأعضاء الحملة بالتواجد فى المجلس القومي لنقل الدم؛ للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأكد أن وقوف الشعب المصري مع أشقائنا في فلسطين هو موقف ثابت على المستوى الإنساني والعربي والأمن القومي المصري، وأن مثل هذه المواقف تظهر معادن الرجال.

ودعا كل مواطن مصري وكل سيدة مصرية قادرين على التبرع بالدم، أن يتوجهوا فورًا، للتبرع في نقاط التبرع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.