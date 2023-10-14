هلا السعيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة هلا السعيد، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

وظهرت هلا السعيد في صورة سيلفي، بإطلالة جذابه مرتديه قميص بالون الازرق وتسريحة شعرها للخلف بطريقةجذابة ومتناسقة مع إطلالتها



يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فىالعمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهمابعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كماتشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.