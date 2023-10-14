التحالف الوطني: قوافل دعم الأشقاء الفلسطينيين مستمرة ونتعامل بأقصى درجات الدقة

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن هناك نقطة تجمع لكل الشاحنات المشاركة في قافلة التحالف بداية من التبرع بالدم وتوفير المساعدات الطبية.

واسترسل عصام عبد الرحمن، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن القوافل تضم أجهزة طبية وبطاطين ومساعدات إنسانية، متابعا: القوافل ستتوجه إلى المعبر لتقديمها إلى الشعب الفلسطينى.



وناشد كل المواطنين بالتوجه إلى قوافل التحالف الوطني للتبرع بالدم، لصالح الأشقاء الفلسطينيين، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي المساعدات الطبية والإنسانية.



وشدد على أن قوافل الدعم مازالت مستمرة، وجميعهم سيتم التعامل معهم باقصى درجات الدقة والتنظيم، وإيصالها إلى أهالينا في قطاع غزة.