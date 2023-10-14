إقبال كبير للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين.. تفاصيل

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا لتوافد أعداد كبيرة من المصريين للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني.

وأوضح التقرير أن هناك إقبالًا على حملات التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني.