اليماحي يهنئ نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق المنتخب

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التهاني وأصدق التبريكات إلى نزار ئاميدي بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمهورية العراق، وفوز فخامته بنسبة كبيرة تعكس توافقًا وطنيًا وإرادةً سياسية داعمة لمسيرة الاستقرار والبناء.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذا الاستحقاق الدستوري يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مؤسسات الدولة العراقية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، متمنيًا لفخامة الرئيس العراقي التوفيق والسداد في أداء مهامه، بما يلبي تطلعات الشعب العراقي الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار، واستعادة العراق لدوره المحوري في صيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية وشعبها الكريم.

كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته في قدرة القيادة العراقية على استكمال مسيرة البناء وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز وحدة الصف الوطني، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على تعزيز أواصر التعاون مع جمهورية العراق، وتطوير آليات التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم القضايا العربية، ويسهم في تحقيق مصالح الشعوب العربية وتطلعاتها نحو التنمية والأمن والاستقرار.

https://youtu.be/vs-nGUDZyek