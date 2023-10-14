انطلاق أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي بالجامعة العربية

انطلقت صباح اليوم، أعمال الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.



وكانت قد احتتمت أمس بالقاهرة، أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك للتحضير لانعقاد أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث.

وبحثت اللجان جدول أعمال الجلسة القادمة وأقرت التقارير المرفوعة منها واستعدادات البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد، إضافة إلى جهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية إلى جانب خطة عمل البرلمان العربي خلال الفترة القادمة.

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي وتقرير الحالة السياسية في العالم العربي، إلى جانب إعداد رؤية برلمانية لمواجهة سفر الإرهابيين الأجانب والعمل على منع تنقلهم بين الدول العربية.

وفيما يتعلق بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ناقشت اللجنة في اجتماعها الأوضاع الاقتصادية للوطن العربي، وخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد، كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد إلى جانب إعداد رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي. كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022م، وبحث تفعيل إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول الأقل نموا، فضلا عن إعداد وثيقة تمكين المرأة في العالم العربي.

وكانت لجنة فلسطين قد اختتمت اجتماعاتها أمس الخميس لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وأكدت اللجنة دعم ومساندة البرلمان العربي لدولة فلسطين وتحركاتها القانونية للمجلس الوطني الفلسطيني في تحركاته الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.



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