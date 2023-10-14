مركز سقارة ينظم دورتين تدريبيتين لإدارة التغيير والتخطيط المحلي وتحسين الخدمات

يستمر مركز التنمية المحلية بسقارة، في الأسبوع التدريبي العاشر من الخطة التدريبية للمحليات، في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات.

وسيتم تنظيم دورتين تدريبيتين، هما إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية، واللتان يقوم بتنفيذهما برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي اتحاد البلديات الهولندية VNG، ويستفيد منهما 75 متدربا من جميع المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل تهدف إلى تدعيم المشاركة الفعالة والتخطيط المحلى والارتقاء بمهارات إدارات التخطيط لتطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر" بتصميمها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة، وإحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصادياً واجتماعياً بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضاف أن الدورة تتناول الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط المحلى، وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ وأهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالتخطيط المحلى المتكامل والتشاركي وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات.

وتابع: “كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلى المطورة للتطبيق العملي له، ويستفيد منها 45 متدربا من رؤساء المراكز والمدن في 17 محافظة”.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية جاءت تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقمي.

وأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية ركز على تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بجميع مراكز وأحياء المحافظة، وربطها معًا، وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن المراكز التكنولوجية، وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.

ونوه الوزير إلى أهمية المراكز التكنولوجية في تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد»، ويستفيد منها 30 متدربا من مديري المراكز التكنولوجية ومديري وحدات تراخيص المحال العامة.