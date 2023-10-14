120 أسيرا في غزة.. مسئول أمريكي يكشف حقيقة طلب واشنطن تأجيل العملية البرية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أكثر من 120 مدنيا محتجزون في غزة لدى حماس.

وقال الجيش في وقت سابق إنه أخطر عائلات ما لا يقل عن 120 شخصا احتجزتهم الحركة الفلسطينية كأسرى.

وقال مسؤول أمريكي كبير لشبكة NBC News أن الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل تأجيل هجومها البري في غزة.

ويتناقض هذا التعليق مع تقرير لشبكة فوكس نيوز أفاد بأن واشنطن طلبت تأجيل العملية حتى يتم تأمين ممر آمن لإجلاء الفلسطينيين.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل تحاول تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

وتستهدف غارات الاحتلال المدنيين في كل قطاع غزة ليسقط شهداء كل لحظة من ضمنهم الأطفال الذين ارتقت أرواحهم بشكل كبير.

