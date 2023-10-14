مدينة الغردقة تشهد استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة المدخل الجنوبي

قام قسم المشروعات بمدينة الغردقة بمتابعة وتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المدخل الجنوبي للمدينة، وذلك في خطوة تأكيدية لالتزام الحكومة المحلية برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التطور المستدام.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، الذي أكد أهمية تحسين المظهر العام للمدينة، لتظهر بأفضل حلة تليق بمكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية المصرية والعالمية.

رفع مستوى البنية التحتية

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية للمدينة، حيث يتم التركيز على تحسين الطرق والشوارع والمداخل لتوفير حلول تسهم في تيسير حركة المرور وجعلها أكثر فاعلية وسلاسة.

يهدف هذا الجهد المستمر إلى إيجاد بيئة حضرية أفضل وراحة للمواطنين والزوار على حد سواء.

جهود مستمرة لتحقيق التميز

رحَّب رئيس المدينة، اللواء ياسر محمد حماية، بالجهود المبذولة من قبل الفرق الفنية والمهندسين المختصين في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.

وأكد أن الحكومة المحلية ملتزمة بمواصلة العمل بكل حماس وإصرار لضمان تطوير مستدام وتحقيق مستوى عالي من الرفاهية لسكان المدينة وزوارها.

مستقبل واعد للغردقة

مع استمرار أعمال التطوير والتحسين، تبني الغردقة مستقبلًا واعدًا كواحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر والعالم.

تشير هذه الجهود المستمرة إلى التزام الحكومة بتحقيق التميز ورفعة المستوى في الخدمات المقدمة، ما يجعل من المدينة وجهة سياحية لا مثيل لها.