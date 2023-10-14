الداخلية تنظم زيارة لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع لمركز شرطة مطاى

واصلت وزارة الداخلية استراتيجيتها الهادفة فى أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس وخاصة مدارس الصم وضعاف السمع لما لها من دور ايجابي على تنمية الوعى الأمنى لجميع فئات وأطياف المجتمع لاسيما التواصل مع النشء بإعتباره نواة الأسرة والمجتمع.

وقامت مديرية أمن المنيا بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم زيارة لعدد من طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمنيا إلى (مركز شرطة مطاى بالمنيا) بهدف خلق طريقة للتواصل مع الصم وضعاف السمع حال ترددهم على الجهات الشرطية.

من جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارات وطلبة المدرسة بالشكر إلى وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع جميع فئات المجتمع.

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