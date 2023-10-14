شاهد.. الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ2.7 مليون جنيه في البحيرة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بالبحيرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم (6 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة البحيرة) وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام- 105 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام–20 إسطوانة لمخدر الهيروين وكمية مجزئة لذات المخدر وزنت جميعها 10 كيلو جرام- كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام- 10,570 ألف قرص مخدر - 3 بندقية آلية –4 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - 10 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 2 ميزان حساس).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,750,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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