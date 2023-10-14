رونالدو يكشف موقفه من الاعتزال الدولي

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، موقفه من الاعتزال الدولي خلال الفترة المقبلة في ظل تقدمه في العمر.

وقال رونالدو، في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "آمل أن أكون في يورو 2024 لأنه لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي، آمل ألا أعاني من أي مشكلة أو إصابة، وآمل أن ألعب".

وأضاف: "لقد غادرت البرتغال مبكراً، لكنها ستظل منزلي دائماً. إنهم يدعمونني في كل ملعب في البرتغال".

وتابع: "أنا لا أفكر في المستقبل، أفكر في المدى القصير وأحاول دائمًا الاستمتاع باللحظة".

وختم:" أحب اللعب للمنتخب الوطني. لعبنا بشكل جيد وتأهلنا لأن لدينا فريق ممتاز ومدرب ممتاز مثل مارتينيز".

يذكر أن منتخب البرتغال تأهل رسميا إلى يورو 2024، عقب الفوز على سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.







3 منتخبات تأهلت إلى يورو 2024

صعدت ثلاثة منتخبات إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024، وهي فرنسا والبرتغال وبلجيكا، وذلك بعد انتهاء مبارياتهم في إطار الجولة السابعة من التصفيات، أمس الجمعة.

البرتغال أمام سلوفاكيا

فازت البرتغال بنتيجة ٣-٢ على سلوفاكيا.

جاءت ثلاثية البرتغال عن طريق جونزالو راموس وكريستيانو رونالدو (هدفين) بينما جاء هدفا سلوفاكيا عن طريق هانكوك ولوبتكا.وتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأخيرة برصيد 21 نقطة ليتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

بلجيكا أمام النمسا

فازت بلجيكا على النمسا بنفس نتيجة المباراة السابقة.

جاءت ثلاثية بلجيكا عن طريق لوكابيكو (هدفين) ولوكاكو، بينما جاء هدفين النمسا عن طريق لايمر وسابيتزر.

وتصدر منتخب بلجيكا مجموعته برصيد 16 نقطة ليتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

فرنسا أمام هولندا

فاز منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف على هولندا.

جاءت ثنائية فرنسا عن طريق مبابي، وجاء هدف هولندا الوحيد عن طريق هارتمان.

وتصدرت فرنسا المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة ليتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية.