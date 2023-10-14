عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يكشف موقفه من الاعتزال الدولي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، موقفه من الاعتزال الدولي خلال الفترة المقبلة في ظل تقدمه في العمر.

وقال رونالدو، في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "آمل أن أكون في يورو 2024 لأنه لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي، آمل ألا أعاني من أي مشكلة أو إصابة، وآمل أن ألعب".

وأضاف: "لقد غادرت البرتغال مبكراً، لكنها ستظل منزلي دائماً. إنهم يدعمونني في كل ملعب في البرتغال".

وتابع: "أنا لا أفكر في المستقبل، أفكر في المدى القصير وأحاول دائمًا الاستمتاع باللحظة".

وختم:" أحب اللعب للمنتخب الوطني. لعبنا بشكل جيد وتأهلنا لأن لدينا فريق ممتاز ومدرب ممتاز مثل مارتينيز".

يذكر أن منتخب البرتغال تأهل رسميا إلى يورو 2024، عقب الفوز على سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.


 

3 منتخبات تأهلت إلى يورو 2024  

صعدت ثلاثة منتخبات إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024، وهي فرنسا والبرتغال وبلجيكا، وذلك بعد انتهاء مبارياتهم في إطار الجولة السابعة من التصفيات، أمس الجمعة.

البرتغال أمام سلوفاكيا
فازت البرتغال بنتيجة ٣-٢ على سلوفاكيا.

جاءت ثلاثية البرتغال عن طريق جونزالو راموس وكريستيانو رونالدو (هدفين) بينما جاء هدفا سلوفاكيا عن طريق هانكوك ولوبتكا.وتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأخيرة برصيد 21 نقطة ليتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

بلجيكا أمام النمسا 
فازت بلجيكا على النمسا بنفس نتيجة المباراة السابقة.

جاءت ثلاثية بلجيكا عن طريق لوكابيكو (هدفين) ولوكاكو، بينما جاء هدفين النمسا عن طريق لايمر وسابيتزر.

وتصدر منتخب بلجيكا مجموعته برصيد 16 نقطة ليتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

فرنسا أمام هولندا
فاز منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف على هولندا.

جاءت ثنائية فرنسا عن طريق مبابي، وجاء هدف هولندا الوحيد عن طريق هارتمان.

وتصدرت فرنسا المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة ليتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

رونالدو الاعتزال كريستيانو رونالدو النصر السعودي البرتغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

بالرقم القومي| نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة الآن عبر هذا الرابط

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي: على سكان غزة ألا "يؤخروا" عملية الإخلاء

محادثات مكثفة بين وزير الخارجية ونظيرته الألمانية بشأن قطاع غزة

رد رسمي.. إيران تكشف حقيقة الحكم بجلد كريستيانو رونالدو

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

فيديوهات بنت من غير هدوم.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة عاطل عين شمس

مؤرخ إسرائيلي: الفلسطينيون أسرونا بدون بناطيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيسًا للإذاعة| ذكرى فاروق شوشة المُدافع عن "لغتنا الجميلة" ومحطات في حياته

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي باللبن ؟.. أضرار غير متوقعة

حقيبة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل| سعرها خرافي

ما سر تراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر؟.. سيد معوض يجيب

فيديو

اتركوا النساء والصغار.. رسالة قوية من بوتين حول أحداث غزة.. فيديوجراف

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ