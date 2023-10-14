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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قضايا مخدرات وسلاح.. الأمن العام يشن حملات مكبرة في 3 محافظات

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسيوط - أسوان – دمياط” حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط 55 قضية سلاح نارى بإجمالى 70 قطعة سلاح، ضبط خلالها “15 بندقية آلية – 21 بندقية خرطوش – 34 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”، بحوزة 55 متهما لـ42 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 10 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبطت خلالها “كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,490 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت كيلو جرامل – كمية من مخدر البانجو وزنت 2,500 كيلو جرام”، بحوزة 12 متهما لـ9 منهم معلومات جنائية.

وضبط 4 متهمين مطلوبين فى قضايا متنوعة، وتنفيذ 624 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن أسوان، تم ضبط 6 قضايا مواد مخدرة، ضُبط خلالها "كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرامات - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة".

كما تم ضبط قضية سلاح نارى بمضبوطات “بندقية خرطوش- 2 خزينة وعدد من الطلقات الآلية”بحوزة متهم، وتنفيذ 620 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها “كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 11,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين”، وكذا ضبط 2 فرد محلى وعدد من الطلقات، بحوزة 4 متهمين "لهم معلومات جنائية".

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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