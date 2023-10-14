بالأبيض والأسود.. هدى الأتربي تتألق في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة هدى الاتربي، متابعيها صوراً عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت في الصور بإطلالة صباحية من السرير بملامح طبيعية دون ميك اب.

أحدث أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.

من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة هدى الإتربي عرض فيلم "شمس"، والفيلم مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي، تم تصوير أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب.