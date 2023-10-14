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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إخلاء متحف اللوفر في باريس لأسباب أمنية | فيديو

صدى البلد

ذكرت وكالة فرانس برس اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 أنه تم إخلاء متحف اللوفر في العاصمة باريس "لأسباب أمنية".

ورفعت فرنسا مستوى التأهب إلى أعلى مستوى الجمعة، بعد هجوم في مدرسة في شمال شرق البلاد أدى إلى مقتل أستاذ وإصابة شخصين بجروح بالغة، بحسب ما أفاد مكتب رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.

وقال المكتب إنه تم رفع مستوى التأهب بعد اجتماع أمني حضره الرئيس إيمانويل ماكرون. وفي وقت سابق الجمعة، قتل رجل من أصل شيشاني مدرساً بسكين وأصاب شخصين بالغين آخرين بجروح خطيرة في بلدة أراس شمال فرنسا.

وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان في وقت سابق عبر منصّة إكس أنه تم القبض على منفذ الهجوم.

إخلاء متحف اللوفر باريس فرنسا

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