عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل السطو على سيارة تاجر وسرقة مليون و150 ألف جنيه في الجيزة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بأنه حال إستقلال (تاجر أقمشة- مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى بدائرة المركز، إعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم وإستولوا منه على مبلغ مالى (مليون و150 ألف جنيه) وفروا هاربين.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (10 أشخاص) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط  9 من المتهمين وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 3 محدث صوت- سلاح أبيض- 3 سيارة " إثنين منهم مُستخدمين فى إرتكاب الواقعة – جزء من المبلغ المالى المسروق).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقر أحدهم أن المجنى عليه دائم التردد على الكافتيريا محل عمله، وعلم أن بحوزة المجنى عليه مبالغ مالية، فإختمر فى ذهنه سرقته ما دعاه للإتفاق مع باقى المتهمين لإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية اسلحة نارية أسيوط الصحراوى المجني عليه امن الجيزة سلاح ابيض ميكروباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

اشترطت دخول المساعدات ..مصر ترفض السماح للرعايا الأجانب العبور من معبر رفح

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

الخارجية الأمريكية تعلن اجلاء موظفي سفارتها بالقدس المحتلة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

ترشيحاتنا

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

15 شهيد.. الاحتلال يقصف منزلا غرب مخيم جبايا شمال غزة

خطوة بخطوة.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

إسرائيل تهدد بموت 50 آلف جنين في غزة

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

أخبار التوك شو: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين .. والأرصاد تحذر تلك المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قبل زفافها من مجدي الهواري.. صورلـ دينا عبد المعبود.. إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

تضامنًا مع كاتبة فلسطينية.. اتحاد الناشرين العرب ينسحب من معرض فرانكفورت للكتاب

تناول هذه العشبة 3 مرات يوميا لمدة شهرين وسيختفي الكوليسترول تماما

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ