حبس 8 متهمين في مشاجرة للخلاف على حراسة أرض صحراوية بسمالوط بالمنيا

أمرت النيابة العامة بمركز سمالوط باشراف المحامي العام لنيابات شمال المنيا اليوم السبت بحبس 8 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق لتورطهم في أحداث المشاجرة استخدمت فيها الاسلحه الناريه التي وقعت الأسبوع الماضي غرب الظهير الصحراوي الغربي بزمام مركز سمالوط بعمق 25 كيلو متر مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين بطلقات نارية.

كانت النيابة العامة قد أمرت بسرعة ضبط المتهمين في أحداث الواقعة، وجرى ضبط عددًا من المتهمين من بينهم 3 مصابين، وتم التحفظ عليهم، وإجراء تحقيقات واسعة حول الواقعة، مع تكثيف التواجد الأمني بالقرب من قرى ومنازل المتهمين من كلا الجانبين.

يشار إلى ان الظهير الصحراوي الغربي شهد مشاجرة مسلحة بين طرفين للخلاف على قطعة أرض كبيرة داخل العمق الصحراوي على بعد 25 كيلو متر، بزمام مركز سمالوط وعقب انتقال أجهزة الأمن لموقع الاشتباكات، تبين مقتل 5 أشخاص، بينهم 3 جثث متفحمة داخل سيارة محروقة، و2 آخرين، و6 مصابين آخرين بطلقات نارية.

وقامت أجهزة الأمن والاسعاف بنقل الجثث والمصابين للمستشفيات تحت حراسة أمنية مشددة وفتحت النيابة العامة تحت إشراف المستشار طارق جلال المحامي العام لنيابات شمال المنيا تحقيقات واسعة حول الواقعة، وأمرت بسرعة ضبط المتهمين الهاربين.

