لأول مرة منذ الحرب.. نتنياهو يزور مستوطنات غزة ويؤكد: مستعدون للاستمرار| شاهد

قام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بزيارة عدد من مستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد ثمانية أيام من عملية "طوفان الأقصى" الذي نفذتها حركات المقاومة الفلسطينية وأدت إلى مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي إضافة إلى آلاف الجرحى.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد تجول نتنياهو خلال زيارته في المستوطنات التي وقعت فيها الاشتباكات. وقال نتنياهو : "نحن مستعدون للاستمرار".



وقبل قليل، نصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين في غزة بالتحرك جنوبا نحو معبر بوابة رفح مع مصر بينما يحاول الدبلوماسيون التفاوض على فتح المعبر لمدة 5 ساعات؛ للسماح للمدنيين بالخروج من القطاع المحاصر.

وقال مسؤول كبير في الوزارة، يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وفقا لما نشرته الجارديان، إن الولايات المتحدة "تحاول تسهيل" اتفاق مع حكومات المنطقة؛ لفتح البوابة التي تسيطر عليها مصر، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس.

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