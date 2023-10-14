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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم البرازيل مهدد بالغياب عن مواجهة أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

صدى البلد

أفاد تقرير صحفي، اليوم السبت، أن كاسيميرو، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهدد بالغياب عن منتخب البرازيل أمام أوروجواي، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقًا لـ موقع جلوبو سبورت البرازيلي، فإن فرناندو دينيز، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أشار إلى أن كاسيميرو طلب الخروج خلال مواجهة فنزويلا بسبب ضربة فى كاحله.

وأضافت أن الشكوك تحوم حول مشاركة نجم مانشستر يونايتد، مع منتخب السيليساو، في المواجهة المرتقبة أمام مضيفه أوروجواي.

ويواجه منتخب البرازيل نظيره أوروجواي، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية ، والمقرر إقامتها فجر الأربعاء المقبل.

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