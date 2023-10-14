وزير الرياضة يبحث نشر لعبة ريشة الطائرة في القارة الإفريقية ومصر

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأسكتلندي جون شيرار مدير التطوير بالاتحاد الدولي عن القارات الست، والبحريني جعفر إبراهيم مسئول التدريب في الاتحاد الدولي، والكيني جيف أوموكيكي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، والدكتور علي حسب الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، والمغربية رجاء رشدي مسئول التدريب بالاتحاد الأفريقي، إضافة إلى الدكتور أحمد رضا مسئول التطوير بالاتحاد الأفريقي، في مقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء، مناقشة العديد من الأمور الخاصة بنشر لعبة ريشة الطائرة في القارة الإفريقية ومصر من خلال التعاون بين الاتحاد الدولي والإفريقي والمصري، وضرورة العمل علي جعل رياضة الريشة الطائرة أكثر انتشاراً وإعطاء فرصة لشريحة أكبر لجميع من الجمهور جميع الفئات السنية لممارستها والاستمتاع بها.

كما تطرق الاجتماع إلي قرار مسئولي الاتحاد الدولي منح مصر منحة لمدة 4 سنوات وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي؛ كأول دولة عربية وأفريقية لتطوير اللعبة في كافة مجالاتها بعد المستوى المبهر والتطور الهائل الذي شهدته رياضة الريشة الطائرة خلال الآونة الأخيرة من الأنشطة المحلية والمشاركات الدولية، وعمل بروتوكولات مع جامعات مصرية وزيادة عدد الأندية ونشر اللعبة في مصر.

وخلال اللقاء، تم طرح عدة أفكار ومناقشات حول فكرة إنشاء مركز تطوير ليكون الأول في أفريقيا على أن يكون مقره في مصر من أجل استضافة معسكرات الفرق وعمل الدورات التدريبية وإعداد الكوادر الإدارية، وكذلك تطوير الأمور التحكيمية ونشر اللعبة لكافة دول القارة السمراء.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرار الاتحاد الدولي بمنح مصر منحة لمدة 4 سنوات وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي؛ كأول دولة عربية وأفريقية لتطوير اللعبة، يأتي استمراراً للريادة المصرية وثقة الاتحادات الدولية في مصر وقدرتها علي استضافة كافة الأحداث والفعاليات الكبرى، بل والعمل علي التطوير كما منحها ذلك الاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

ولفت الوزير إلي أن الريشة الطائرة هي لعبة تضاف إلى الألعاب الرياضية في مصر والتي يمكن من خلالها زيادة قاعدة الممارسة الرياضية، بالإضافة إلى إقامة فعالياتها على كافة الأصعدة في الأماكن السياحية والأثرية، ومشيرًا إلي أننا نعمل في المستقبل القريب علي إقامة بطولات دولية وعالمية مثل بطولات الكرة الطائرة الشاطئية وغيرها من الألعاب المشابهة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تسعي دائمًا إلى دعم مختلف الاتحادات الرياضية المصرية في جميع المنافسات العربية والقارية والعالمية استعدادًا لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة باريس، بالتنسيق التام بين الوزارة ومختلف الاتحادات الرياضية، واللجنة الأوليمبية المصرية تحت مظلة الدعم الكبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبهم، أبدي مسئولو الاتحاد الدولي سعادتهم ورضاهم على البنية التحتية الرياضية التي شاهدوها في الدولة المصرية والتي تعبر عما وصلت إليه مصر في الرياضة، وكذلك رضاهم عما شاهدوه أثناء بطولة مصر الدولية وحسن التنظيم، وهو ما أكد لهم أن الاتحاد المصري يسير بخطوات مميزة وواسعة، مثمنين الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، وما تم من الدورات التدريبية الإدارية أثناء بطولة مصر الدولية، والدورة التدريبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، أن مصر حصلت علي منحة تطوير لعبة الريشة بعد منافسة شرسة مع 148 دولة للمنافسة، تم تصفيتهم لـ15 دولة قبل فوز مصر بالمركز الأول من أجل تنفيذ برنامج المنحة، لتكون مصر هي صاحبة الريادة في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بناءً على تقييم الاتحاد الدولي لأعضائه من خلال الاستبيان الذي تم بمعرفة مسئولي التطوير بالاتحاد الدولي، بناءً على ما تم إنجازه من الاتحاد المصري والقفزة الهائلة لمستوى ونتائج الريشة الطائرة خلال الفترة الماضية.

وأشاد جميع الحضور من الاتحاد الدولي والإفريقي، بالبنية التحتية والمنشآت الشبابية والرياضية، وما أصبحت عليه الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثنيين علي الجهود المبذولة في إخراج العاصمة الإدارية الجديدة بهذه الروعة والإبداع.