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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان : طرح جديد لأراضى التخصيص الفوري .. أعرف التفاصيل

قطع أراضي
قطع أراضي

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح أراضٍ استثمارية للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة.


وتطرح بمدينة بدر ارض بمساحة 1612 مترا بسعر 10.6 ألف جنيه بنشاط تجاري إداري، وأرض بمساحة 1123 مترا بسعر 11.7 الف جنيه بنشاط تجاري إداري، وارض بمساحة 5780 مترا بسعر 5.6 ألف جنيه بنشاط طبي.

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الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات للبيع بمدينتي العبور وطيبة الجديدتين

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن طرح 8 محال تجارية وصيدليتين داخل الأسواق التجارية داخل منطقة 2600 فدان بالمدينة، بالمدينة بمساحات تتراوح من (19م2:  40م2)، ومخبز بمساحة 600م2 والمقام على قطعة الأرض رقم 187 بمنطقة الخدمات الواقعة بين الكرامة وسكن مصر – 2600 فدان بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، عن طرح 12 محلًا تجاريًا بالمناطق المختلفة بالمدينة بمساحات تتراوح من (22م2:  66م2)، للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 26/11/2023.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار الجهازين المقرر عقد جلسات المزادات بهما.

وزارة الإسكان والمرافق هيئة المجتمعات العمرانية مال واعمال المدن الجديدة جهاز تنمية العبور اخبار مصر Finance Real Estate

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