بسبب إيران.. إسرائيل تقطع العلاقات مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط

أعلن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أنه قطع علاقاته مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، بعد أن التقى بوزير الخارجية الإيراني في لبنان خلال حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وقال إردان: "سأقطع كل اتصال مع إيران" مبعوث الأمم المتحدة لن أتحدث معه ولن ألتقي به حتى يدين علنا النظام الإيراني الذي يمارس القتل والإرهاب" حسب وصفه.

وأضاف: "لقد تغيرت القواعد، ولن نستمر في قبول الشرعية التي تمنحها الأمم المتحدة للنظام النازي في إيران الذي يدعو صراحة إلى تدمير إسرائيل".

وتابع: "إلى أن يدين مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط بشدة نظام آية الله في إيران فإنني أعلن رسميا قطع كل العلاقات معه".

وفي وقت سابق اليوم، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند خلال زيارته إلى لبنان.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية فقد جرى خلال هذا اللقاء بحث آخر الأوضاع في فلسطين وكيفية مساعدة سكان غزة.