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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل ملتقى القاهرة الدولي لـ المسرح الجامعي قبل انطلاقه

فريدة فهمي
فريدة فهمي

يعقد مؤتمر ملتقى القاهرة الدولي لـ المسرح الجامعي مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل دورته الخامسة، التي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتحت شعار الحياة لنا، وذلك غدًا الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساء بسينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا، والفنان والمخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقي، والسادة أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية، وكوكبة كبيرة من الفنانين والمثقفين.
 

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من الملتقى، وإعلان كل العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وتفاصيل الإطار الفكري، بالإضافة إلى الإعلان عن كافة مسارات التسابق بالدورة الخامسة للملتقى وكذلك أعضاء لجان التحكيم.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
ويُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.


وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21 حتى 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية لمعالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة ووزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون والمركز الإعلامي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

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