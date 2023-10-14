السلطة الفلسطينية: نشكر لمصر العظيمة موقفها الثابت على مدار سنوات النضال

توجه إبراهيم ملحم، المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، بالشكر والتحية والتقدير للإدارة المصرية حكومة وشعباً، قائلا: "أتوجه بالتحية لمصر العظيمة؛ لتقديم الإسناد والدعم للشعب الفلسطيني طيلة سنوات النضال، وبالأخص في هذه اللحظات العصيبة التي يعيش فيها الشعب لحظات عصيبة، بمثابة تكرار لنكبة 1948، في ظل مذبحة وحرب إبادة جماعية".

وأضاف خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON : “هناك مذبحة وإبادة جماعية في قطاع غزة، ورائحة الموت تفوح في الشوارع والأزقة”، مكملاً في معرض تعليقه على لقاء أبو مازن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،: “الرئيس محمود عباس أبو مازن التقى وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، ولا نلمس جديدا في حديثه، حيث بدا وكأنه يقول لنا: جئت لإسرائيل كيهودي”.

وكشف أن أهم مطالب الرئيس الفلسطيني اليوم، كانت ضرورة إيقاف هذه الحرب المجنونة الدائر رحاها في غزة، وإيجاد ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية وسط هذا العدوان الجامح والمجنون والمدفوع بغريزة الانتقام الإسرائيلية، وبدعم أمريكي كامل، والتي حركت بوارجها وحاملات الطائرات؛ لتساعد تل أبيب في عدوانها.

وأشار إلى أن الرئيس أبو مازن طالب بوقف الإبادة الجماعية التي تمارس ضد أهل غزة، وفتح ممرات آمنة لادخل المساعدات، وإعادة المياه والكهرباء لقطاع غزة، ولكن يبدو أن هناك آذانا صماء من الجانب الأمريكي مستمرة في دعمها للجاني وتلوم الضحية".

وكشف أن العدوان الإسرائيلي يتواصل على قطاع غزة، حيث أن المشاهد على الأرض، وخلال ساعة فقط، قُتل نحو 100 مواطن فلسطيني في منازلهم، بعد قصف بيوتهم، وتم استهداف الجامعات والبيوت والكنائس، والاحتلال يهدد الآن بقصف المستشفيات، وترحيل المرضى.

ولفت إلى أن الحرب البرية التي يهدد بها الاحتلال، هدفها الإجهاز على ما تبقى من شريان حياة في قطاع غزة، والذي بانتهائه؛ ينقطع آخر شريان حياء عن المجتمع الدولي، الذي يقف صامتا.

وأوضح أن اعتداء المستوطنين في الضفة الغربية على الفلسطينيين مستمر، ويتم استهداف الناس في الشوارع، مثلما حدث في قرية كفرة، في نابلس، وذهب ضحيتها 6 شهداء وعشرات الجرحى.