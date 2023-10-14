عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السلطة الفلسطينية: نشكر لمصر العظيمة موقفها الثابت على مدار سنوات النضال

محمود عباس
محمود عباس

توجه إبراهيم ملحم، المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، بالشكر والتحية والتقدير للإدارة المصرية حكومة وشعباً، قائلا: "أتوجه بالتحية لمصر العظيمة؛ لتقديم الإسناد والدعم للشعب الفلسطيني طيلة سنوات النضال، وبالأخص في هذه اللحظات العصيبة التي يعيش فيها الشعب لحظات عصيبة، بمثابة تكرار لنكبة 1948، في ظل مذبحة وحرب إبادة جماعية".

txt

موقف مصر واضح.. حزب الجيل: حياة الأجنبي ليست أغلى من أهلنا في فلسطين

txt

نشكر السيسي.. سفير فلسطين بمصر: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة

وأضاف خلال برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة  ON : “هناك مذبحة وإبادة جماعية في قطاع غزة، ورائحة الموت تفوح في الشوارع والأزقة”، مكملاً في معرض تعليقه على لقاء أبو مازن مع  وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،: “الرئيس محمود عباس أبو مازن التقى وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، ولا نلمس جديدا في حديثه، حيث بدا وكأنه يقول لنا: جئت لإسرائيل كيهودي”.

وكشف أن أهم مطالب الرئيس الفلسطيني اليوم، كانت ضرورة إيقاف هذه الحرب المجنونة الدائر رحاها في غزة، وإيجاد ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية وسط هذا العدوان الجامح والمجنون والمدفوع بغريزة الانتقام الإسرائيلية، وبدعم أمريكي كامل، والتي حركت بوارجها وحاملات الطائرات؛ لتساعد تل أبيب في عدوانها.

وأشار إلى أن الرئيس أبو مازن طالب بوقف الإبادة الجماعية التي تمارس ضد أهل غزة، وفتح ممرات آمنة لادخل المساعدات، وإعادة المياه والكهرباء لقطاع غزة، ولكن يبدو أن هناك آذانا صماء من الجانب الأمريكي مستمرة في دعمها للجاني وتلوم الضحية".

وكشف أن العدوان الإسرائيلي يتواصل على قطاع غزة، حيث أن المشاهد على الأرض، وخلال ساعة فقط، قُتل نحو 100 مواطن فلسطيني في منازلهم، بعد قصف بيوتهم، وتم استهداف الجامعات  والبيوت والكنائس، والاحتلال يهدد الآن بقصف المستشفيات، وترحيل المرضى.

ولفت إلى أن الحرب البرية التي يهدد بها الاحتلال، هدفها الإجهاز على ما تبقى من شريان حياة في قطاع غزة، والذي بانتهائه؛ ينقطع آخر شريان حياء عن المجتمع الدولي، الذي يقف صامتا.

وأوضح أن اعتداء المستوطنين في الضفة الغربية على الفلسطينيين مستمر، ويتم استهداف الناس في الشوارع، مثلما حدث في قرية كفرة، في نابلس، وذهب ضحيتها 6 شهداء وعشرات الجرحى.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الهجوم عليه| أول رد فعل من شقيقة محمد صلاح بسبب فلسطين

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

أول رد لـ شقيق محمد صلاح بعد الهجوم على موقف أخيه من دعم فلسطين

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

علينا التدخل | إنذار رسمي من إيران لإسرائيل

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية| مخطط إسرائيلي للهجوم البري على غزة.. وهذا دور القوات الأمريكية

السيسي يطالب بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه غزة والدخول العاجل للمساعدات

ترشيحاتنا

شكر على الدعم الأمريكي.. اتصال هاتفي خامس بين نتنياهو وبايدن

عدلي القيعي: إسرائيل تحول غزة لفرن وتمارس مع الفلسطينيين ما فعله معهم هتلر

إسرائيل تستهدف مطار حلب الدولي.. وبيان عاجل من سوريا

تعطل مطار حلب بعد تعرضه لقصف إسرائيلي جديد

شكري يبحث جهود وقف التصعيد في غزة مع 3 وزراء خارجية

أحد أبطال حرب أكتوبر: مهمتي على شاطئ القناة استهداف أي عدو يظهر أمامي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البيض.. أفضل 5 وصفات لعلاج بشرتك في المنزل

أفضل الطرق لعلاج التهاب الحلق واللوزتين بالأعشاب

عربياتي| زينة تقلب السوشيال ميديا بصورة مع 3 سيارات خارقة ..اِعرف تفاصيلها

طريقة عمل كب كيك فانيليا

فيديو

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ