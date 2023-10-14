نشكر السيسي.. سفير فلسطين بمصر: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة

علق السفير دياب اللوح سفير فلسطين في مصر، على تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال دياب اللوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشكر الرئيس السيسي الذي يتحرك لدعم الشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى لتعرض قطاع غزة إلى إبادة جماعية ".

وأضاف دياب اللوح :" إسرائيل مستمرة في تنفيذ المزيد من عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة، وتنفذ إبادة جماعية ".

وتابع دياب اللوح:" الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه ويتحمل كافة جرائم إسرائيل بحقه حتى تحقيق النصر، والشعب الفلسطيني تلقى تهديدات من إسرائيل للمغادرة من الشمال إلى جنوب غزة ".

وأكمل دياب اللوح: "إسرائيل مستمرة في قصف قطاع غزة، وتقوم بنسف أحياء كاملة، وعددا كبيرا من أهالي غزة تم شطبهم من السجل المدني"، مضيفا أن: "ما يحدث في غزة تحت مسمع العالم، لكنه لا يتحرك".

ولفت دياب اللوح إلى أن: "الاحتلال يعتدي على المدنيين العزل والأطفال والشيوخ والنساء ويقتلهم دون رحمة".