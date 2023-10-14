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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشكر السيسي.. سفير فلسطين بمصر: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة

غزة
غزة

علق السفير دياب اللوح سفير فلسطين في مصر، على تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وقال دياب اللوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشكر الرئيس السيسي الذي يتحرك لدعم الشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى لتعرض قطاع غزة إلى إبادة جماعية ".

وأضاف دياب اللوح :" إسرائيل مستمرة في تنفيذ المزيد من عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة، وتنفذ إبادة جماعية ".

وتابع دياب اللوح:" الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه ويتحمل كافة جرائم إسرائيل بحقه حتى تحقيق النصر، والشعب الفلسطيني تلقى تهديدات من إسرائيل للمغادرة من الشمال إلى جنوب غزة ".

وأكمل دياب اللوح: "إسرائيل مستمرة في قصف قطاع غزة، وتقوم بنسف أحياء كاملة، وعددا كبيرا من أهالي غزة تم شطبهم من السجل المدني"، مضيفا أن: "ما يحدث في غزة تحت مسمع العالم، لكنه لا يتحرك".

ولفت دياب اللوح إلى أن: "الاحتلال يعتدي على المدنيين العزل والأطفال والشيوخ والنساء ويقتلهم دون رحمة".

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