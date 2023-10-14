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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مصر ترفض العدوان الإسرائيلي السافر على غزة وجرائم الإبادة الجماعية للفلسطينيين

معتز محمود وكيل لجنة
معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب

أكد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موقف مصر واضح تمامًا برفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة وضع نهاية لجرائم القتل والإبادة التي أوقعت 2000 شهيد فلسطيني في أسبوع واحد.

وقال: ان التسوية السياسية وتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية هو السبيل لإحلال السلام ووقف العنف.

ونوه محمود في تصريح له اليوم، بدعوة الرئيس السيسي الحاسمة، خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، بضرورة وقف العدوان الاسرائيلي والعنف المستمر الذى يجعل القضية الفلسطينية أكثر تعقيداً. وتأكيده أهمية تحرك المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة بكافة الطرق الدبلوماسية وفي اطار حدود القانون الدولي والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية.

ولفت وكيل صناعة البرلمان، إلى حرص الرئيس السيسي على عدم المساس بالوطن، ورفض استمرار هذه الحرب الغاشمة على الشعب الفلسطيني، مع سقوط آلاف الشهداء والمصابين.

وقال نائب الصعيد، إن مصر بذلت الغالي والنفيس من اجل القضية الفلسطينية ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني ولا يمكن المزايدة على موقف مصر، وهى تتبنى سياسة حكيمة وسط موقف مشتعل بعد انفجار الوضع في غزة مؤخرا.

واختتم المهندس معتز محمد محمود بالقول، إن مصر ترفض قلبا وقالبا، دعوى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أكثر من مليون فلسطيني خارج قطاع غزة ، فهذا تطرف سياسي من جانب الحكومة الإسرائيلية، ولا يمكن قبوله تحت أي ظرف، وعلى الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بالقوانين والاعراف الدولية وحماية المدنيين.

العدوان الإسرائيلي الغاشم الأراضى الفلسطينية جرائم القتل والإبادة التسوية السياسية الدولة الفلسطينية

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