عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملاجئ لم تعد آمنة.. الأونروا تطالب إسرائيل بحماية المدنيين في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

 أصدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) اليوم السبت نداءً عاجلاً للسلطات الإسرائيلية لحماية جميع المدنيين الذين يحتمون فى غزة.

ووفقا للموقع الرسمى للأمم المتحدة فإن البيان جاء فى الوقت الذى انتهت فيه المهلة التى فرضتها إسرائيل لنحو 1.1 مليون مدنى لمغادرة الجزء الشمالى من القطاع، قبل ما يتوقع أن يكون تقدما كبيرا للقوات البرية الإسرائيلية داخل غزة.
وتابع البيان "أن ملاجئ الأونروا فى غزة وشمال غزة لم تعد آمنة.. وأن هذا أمر غير مسبوق".


وذكرت الوكالة أنه وفقا لقواعد الحرب، لا يمكن استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس والعيادات ومبانى الأمم المتحدة.


وشددت الوكالة على أن "الأونروا لا تدخر أى جهد فى الدفاع عن أطراف الصراعات للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولى لحماية المدنيين، بما فى ذلك أولئك الذين يلتمسون اللجوء فى ملاجئ الأونروا".


وأشارت الأونروا إلى أن العديد من الفئات الضعيفة، وخاصة النساء الحوامل والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، لن يتمكنوا من الفرار إلى الجنوب.. وأضافت أنه "ليس لديهم خيار ويجب حمايتهم فى جميع الأوقات."

 

الأمم المتحدة الاونروا حماية المدنيين شمال غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية| مخطط إسرائيلي للهجوم البري على غزة.. وهذا دور القوات الأمريكية

بيان عاجل من الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان شمال قطاع غزة

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

بعد الهجوم عليه| أول رد فعل من شقيقة محمد صلاح بسبب فلسطين

هل ينفد صبر القاهرة؟.. قصة أخطر بيان لمصر منذ أكتوبر 73

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ أحمد فتوح من التجديد للزمالك

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

موضوعات متعلقة

برلمان موريتانيا يدين المجازر الوحشية لقوات الاحتلال ضد المدنيين فى فلسطين

حادث أغلق ساحة العاصمة وارسو .. استسلام رجل يحمل قنبلة للشرطة البولندية

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تستعد لتنفيذ خطط هجومية برية لقطاع غزة

فلسطين تتهم الاحتلال بـ إنهاء حياة 28 عاملا بالرعاية الصحية وقصف مراكز طبية

أهالي الرهائن الإسرائيليين يطالبون حماس بالإفراج عنهم

الصحة الفلسطينية تحذر: مستشفيات غزة تفقد “قدراتها" بسبب نقص الإمدادات

يونيسيف: إسرائيل قتلت 700 طفل في غزة وأصيب 2450 آخرون

اليمن: نرفض دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

ترشيحاتنا

الأونروا : الشعب الفلسطيني يعيش مأساة كاملة

أزمة إنسانية حقيقية في قطاع غزة مع التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي .. فيديو

تهنئة بالمنصب | النائب العام يستقبل عميد حقوق الإسكندرية وكبار أساتذة الكلية

دبلوماسي سابق: لا سبيل أمام أمريكا إلا الموافقة على القرار المصري

البحوث الفلكية تكشف عن موعد كسوف الشمس القادم

السلطة الفلسطينية: نشكر لمصر العظيمة موقفها الثابت على مدار سنوات النضال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل الطرق لعلاج التهاب الحلق واللوزتين بالأعشاب

عربياتي| زينة تقلب السوشيال ميديا بصورة مع 3 سيارات خارقة ..اِعرف تفاصيلها

طريقة عمل كب كيك فانيليا

بتحضر مفاجأة .. 10 صور لطليقة تامر عاشور تثير الجدل

فيديو

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ