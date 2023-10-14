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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موقف قوي.. أحمد موسى: مفيش أجنبي هيخرج من غزة إلا بعد دخول المساعدات

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش المصري يقوم بحماية الحدود المصرية وأمن واستقرار مصر ولا يعتدي على أحد.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي وجه العديد من الرسائل في كلمته في حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هناك مساعدات متواجدة عند معبر رفح بأكثر من ألف طن أغذية وحوالي 50 ألف قطعة ملابس".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  مصر أكدت أنه مفيش أجنبي هيخرج من قطاع غزة إلا بعد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  مصر أخذت موقفا قويا للغاية وهذا الموقف واضح لكافة دول العالم"، مضيفا:"  ما يحدث داخل قطاع غزة العالم كله سيدفع ثمنه وهناك دعوات بتهجير أكثر من مليون فلسطيني من شمال غزة إلى جنوب غزة ".

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