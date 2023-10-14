التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية تكشف تفاصيل أكبر قافلة إنسانية لـ غزة

كشفت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، تفاصيل أكبر قافلة إنسانية إلى قطاع غزة لمساعدة الشعب الفلسطيني في الأزمة الحالية.

وقالت مارجريت صاروفيم خلال مداخلة هاتفية على قناة «تن» إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي سعداء بالتعاون مع بعضهم في دعم ومساعدة غزة من خلال أكبر قافلة مساعدات للأشقاء في فلسطين لتخفيف عنهم المعاناة.

وأوضحت رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، أن المساعدات منها طبية وغذائية والمواد الجافة، هناك تنوع في تقديم المساعدات والعمل وتقديم الخدمات، وهناك قوافل أخرى متوقع أن تذهب إلى غزة وذلك بالتنسيق مع المنظمات والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية منها أبو العينين والأورمان والعربي.

