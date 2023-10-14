نشأت الديهي: مصر لن تكون جزءًا من المؤامرة على الشعب الفلسطيني |فيديو

بعد رفض طلبات أمريكا وأوروبا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر اتخذت قرارًا اليوم بإغلاق أو منع أو رفض الطلبات الأمريكية والغربية بعبور الأمريكان الموجودين داخل قطاع غزة عبر معبر رفح، إلا حال السماح بدخول المساعدات للأراضي الفلسطينية.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن مصر لن تقبل بأي ابتزاز أمريكي أو أوروبي، معقبًا: "مصر رفضت طلبات أمريكا وأوروبا اليوم ، ومصر لن تكون جزءًا من المؤامرة على الشعب الفلسطيني ، ولن تقف موقف المتفرج" .



وأشارت نشأت الديهي، إلى ان هناك ضغوطًا على متخذ القرار المصري لإخراج الامريكان والأوربيين المتواجدين في قطاع غزة، ولكن مصر اشترطت لتنفيذ هذا القرار ادخال المساعدات لقطاع غزة، معقبًا :"موقف مصر ثابت من دعم الشعب الفلسطيني" .



ونوهت إلى أن مصر ليس لديها أي مشكلة في استضافة كل الفلسطينيين، ولكن استقبال اهل قطاع غزة، فهذا يعني تصفية القضية الفلسطينية، معقبًا: "مصر موقفها ثابت أخلاقيا وسياسيا وهذا يكلفها مصر كثيرًا".